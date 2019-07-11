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Факти / Україна

Кримінальне минуле, Беркут та політика: хто такий Ярослав Годунок

Хто такий Ярослав Годунок, якого 10 липня президент України Володимир Зеленський вигнав із залу Бориспільської міської ради – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Кримінальне минуле, Беркут та політика: хто такий Ярослав Годунок

Президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, пригадавши про розбій.

Ярослав Годунок народився в селі Любахи Володимирецького району Рівненської області. Відомо, що він виховує дочку і сина.

У 1995 – 1997 роках служив в ЗСУ, а звільнився в запас старшим сержантом.

З кінця 1997 по 2000 роки був у київському спецпідрозділі Беркут.

У 2000 році його обрали першим заступником голови Київської обласної організації Молодий Рух. Також працював у виборчому штабі Віктора Ющенка в Київській області.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, у 2002 році Годункова звинуватили в тому, що він, працюючи водієм у Беркуті, здав у ломбард мобільний телефон, який він отримав ніби-то після пограбування квартири.

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У 2002 році Святошинський районний суд Києва засудив Ярослава Годункова до п’яти років позбавлення волі за трьома статтями КК – розбій (ст. 142 ч.3), перевищення влади (ст. 166 ч.2) та порушення недоторканності житла громадян (ст. 130 ).

У коментарі Громадському, Годунок запевнив, що зараз у нього немає ніяких судимостей, адже інакше його не зареєстрували б у ЦВК.

– Через конфлікт з керівництвом, яке кришувало наркопритони, я був звільнений заднім числом з МВС, а отже попереднє затримання, яке я робив розцінили, як хуліганство, розбій, – розповів Ярослав Годунок.

Цікаво, що на президентських виборах 2019 Україна Годунок голосував, судячи з усього, за Володимира Зеленського.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вигнав з робочої наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, який був засуджений за розбій.

Фото: УНІАН

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