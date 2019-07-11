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Факти / Україна

Обстріл вантажівки ЗСУ в Гранітному розслідують як теракт

Обстріл військової вантажівки у Гранітному, через який загинув український військовослужбовець, розслідують як терористичний акт.

Обстріл вантажівки ЗСУ в Гранітному розслідують як теракт

Слідчі Головного управління Національної поліції у Донецькій області розпочали досудове розслідування обстрілу вантажівки Збройних сил України на Донбасі.

Кримінальну справу щодо факту обстрілу кваліфікували як терористичний акт (ч. 3 ст. 258 КК України).

Правоохоронці уточнили, що в результаті атаки бойовиків загинув 21-річний старший матрос-навідник, а 32-річний оператор відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів отримав численні осколкові поранення грудної клітини, живота, нижніх кінцівок і шиї.

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Як повідомлялося, 10 червня ворог із протитанкового комплексу обстріляв військовий КрАЗ ЗСУ на виїзді з села Гранітне у Донецькій області.

Джерело: Прокуратура Донецької області

Фото: Український мілітарний портал

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