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Факти / Україна / Політика

Путін відповів Зеленському щодо переговорів у Мінську

Володимир Путін заявив, що говоритиме про переговори щодо Донбасу у Мінську тільки після виборів до парламенту в Україні.

Путін відповів Зеленському щодо переговорів у Мінську

Президент РФ Володимир Путін заявив, що зможе дати відповідь на пропозицію українського колеги Володимира Зеленського про переговори щодо Донбасу в Мінську після позачергових виборів до Верховної Ради.

Російський лідер зазначив, що Росія ніколи не відмовлялася від “розширення нормандського формату”. Крім того, Путін підкреслив, що зустрічі такого рівня повинні бути добре підготовлені.

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Також президент РФ чекає реакції на пропозицію Зеленського від інших лідерів.

Як повідомлялося, Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією про зустріч на високому рівні щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю Росії, України, Великої Британії, США, Німеччини і Франції.

Джерело: ТАСС

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