Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про впровадження Єдиного реєстру педофілів.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за педофілію.

За це рішення проголосували 228 нардепи із 297, зареєстрованих у сесійній залі.

Єдиний реєстр – це база даних, де здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої дитини.

Держателем реєстру є Міністерство юстиції України.

До реєстру вносяться відомості щодо, зокрема, повного імені засудженого, місця його проживання та перебування, а також злочину, за який його було засуджено.

Внести інформацію у реєстр можна тільки після вироку суду.

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Користуватися реєстром можуть керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Нацполіції та ДБР.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію? Так

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Законопроект пропонує посилити покарання за зґвалтування дитини: з 8-15 років позбавлення волі нині до 12-15. За повторне зґвалтування дитини пропонується запровадити довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів.