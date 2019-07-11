PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Рада підтримала створення реєстру педофілів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про впровадження Єдиного реєстру педофілів.

Рада підтримала створення реєстру педофілів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за педофілію.

За це рішення проголосували 228 нардепи із 297, зареєстрованих у сесійній залі.

Єдиний реєстр – це база даних, де здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої дитини.

Держателем реєстру є Міністерство юстиції України.

До реєстру вносяться відомості щодо, зокрема, повного імені засудженого, місця його проживання та перебування, а також злочину, за який його було засуджено.

Внести інформацію у реєстр можна тільки після вироку суду.

Читайте: Вже 50 вбитих дітей – Князєв просить посилити покарання за педофілію

Користуватися реєстром можуть керівники прокуратур та органів досудового розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Нацполіції та ДБР.

Ви за оприлюднення даних засуджених за педофілію?

Результати

Законопроект пропонує посилити покарання за зґвалтування дитини: з 8-15 років позбавлення волі нині до 12-15. За повторне зґвалтування дитини пропонується запровадити довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ввела примусову хімічну кастрацію для педофілів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Рада ввела хімічну кастрацію педофілів
На Луганщині батько намагався згвалтувати 5-річну доньку
Розбещував падчерку та її подругу: на Прикарпатті взяли під варту педофіла
Комітет Ради рекомендує проголосувати за хімічну кастрацію
Хімічна кастрація і реєстр: що передбачає законопроект 6607 про покарання педофілів
У Києві вітчим півроку ґвалтував 6-річного хлопчика
Не встиг згвалтувати: у Маріуполі затримали педофіла
Хімічна кастрація педофілів: петиція набрала необхідну кількість голосів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка