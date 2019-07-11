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Факти / Україна

Рада вдруге не змогла звільнити Клімкіна

За відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна проголосували лише 160 нардепів.

Рада вдруге не змогла звільнити Клімкіна

Верховна Рада не змогла 11 липня звільнити з посади міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

За відповідний президентський законопроект проголосували лише 160 народних депутатів із 275, які зареєструвалися на сесію.

На момент голосування у сесійній залі візуально перебували менше 200 нардепів, хоча для ухвалення рішень необхідно мінімум 226 голосів.

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Як відомо, 1 липня Клімкін заявив про те, що йде у політичну відпустку з метою побудувати свою команду.

ФотоМЗС України

Джерело: УНІАН

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