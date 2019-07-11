За відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна проголосували лише 160 нардепів.

Верховна Рада не змогла 11 липня звільнити з посади міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

За відповідний президентський законопроект проголосували лише 160 народних депутатів із 275, які зареєструвалися на сесію.

На момент голосування у сесійній залі візуально перебували менше 200 нардепів, хоча для ухвалення рішень необхідно мінімум 226 голосів.

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Як відомо, 1 липня Клімкін заявив про те, що йде у політичну відпустку з метою побудувати свою команду.

Фото: МЗС України