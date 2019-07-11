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Факти / Україна / Політика

“Реклама” Слуги народу з Гройсманом – фейк

Партії Слуга народу і Українська стратегія назвали фейком спільну “рекламу” з Володимиром Гройсманом.

“Реклама” Слуги народу з Гройсманом – фейк

Політична партія Слуга народу заявила, що не має відношення до створення “реклами”, у якій ідеться про те, що політсила нібито пропонує кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду прем’єр-міністра у разі свого успіху на позачергових виборах до Верховної Ради.

– Офіційно заявляємо, що ніяких перемовин щодо призначення тих чи інших людей на посади ми не проводимо.

Відхрестилася від “реклами” і партія Українська стратегія, лідером якої є Гройсман.

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– Розцінюємо цю провокацію як приклад нечесної боротьби конкурентів, – йдеться у повідомленні політсили.

Нагадаємо, Володимир Гройсман заявив, що передвиборчу кампанію партії Українська стратегія не спонсорує великий бізнес.

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