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Факти / Україна

Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

Якщо не прийшло запрошення на вибори, то це не причина відмовлятися голосувати. Що робити в такій ситуації читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло

Запрошення на парламентські вибори 2019 повинні розіслати до 15 липня.

Варто запам’ятати, що відсутність запрошення не позбавляє вас права проголосувати на виборчій дільниці у списках, якої ви числитеся.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Запрошення на вибори мало прийти до 25 березня. Ви повинні бути у списку в будь-якому випадку, але це варто додатково перевірити.

– Якщо ви не отримали запрошення, то варто звернутися до дільничної комісії за місцем реєстрації і перевірити себе у списках. Вони є на кожній дільниці в роздрукованому вигляді та їх повинні по першому ж проханні показувати, – розповіли Фактам ICTV у Центральній виборчій комісії.

Другий спосіб – це перевірити списки через Сервіс Державного реєстру виборців. Там необхідно зайти в Кабінет виборця і відкрити розділ Перевірка включення, вести персональні дані, а потім система покаже, в списках якої ділянки ви числитеся.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради.

Фото: Dreamstime

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