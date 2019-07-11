З 1 вересня 2019 року світловідбиваючі жилети стануть обов’язковими для школярів 1-4 класів у темну пору доби.

В Україні з 1 вересня вводиться правило для учнів 1-4 класів носити спеціальні світловідбиваючі жилети – щоб бути помітними для водіїв та учасників дорожнього руху, коли на вулиці темно.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман нагадав, що відповідне рішення ухвалено навесні.

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– З 1 вересня, 1-4 класи, всі учні мають бути зі спецжилетами, які дадуть можливість дитині бути помітною в темну пору доби, – сказав глава уряду.

За його словами, зразок такого жилета вже підготовлено.

Гройсман наголосив, що вони будуть індивідуальними та безкоштовними.









Школярі молодших класів з 1 вересня носитимуть світловідбиваючі жилети / 2 фотографии

До слова, з 1 січня 2020 року зарплати українських вчителів зростуть від 20% до 70%.