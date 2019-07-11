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Факти / Україна

У Києві для проїзду кортежу перекрили дорогу

Кортеж із дев’яти автомобілів паралізував рух транспорту на проспекті Григоренка в Києві.

У Києві для проїзду кортежу перекрили дорогу

У Києві через перекритий проспект Григоренка неподалік станції метро Позняки утворилися затори.

Як повідомляють жителі, останнім часом його часто перекривають ввечері та зранку для проїзду кортежів. Поліцейські вимикають світлофори і перекривають рух на кілька хвилин.

Цього разу проспект перекрили для проїзду кортежу з дев’яти автомобілів.

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Перекриття дороги створює незручності також для пішоходів, які не можуть перейти дорогу, тому вимушені чекати.

На відео видно, що сьогодні водії не витримали і почали сигналити саме тоді, коли проїжджав кортеж.

Також власники авто жаліються, що часто перекривають проспект Перемоги, що створює незручності.

Користувачі мережі обурені таким вчинком. Вони пригадують президенту Володимиру Зеленському його обіцянку про скасування кортежів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський скасував світлові маячки на авто кортежів.

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