Запуск в Україні оптового ринку електроенергії пройшов успішно – відключень електроенергії та проблем із поставками електроенергії немає.

Запуск в Україні з 1 липня оптового ринку електроенергії пройшов успішно, без будь-яких відключень електроенергії.

Про це в інтерв’ю виданню Деньги.ua розповів старший радник з питань енергетики USAID Шукру Богут.

– Було дуже цікаво спостерігати за тим, як відкривався ринок електроенергії. Не у всіх країнах цей процес проходив гладко, однак в Україні запуск був успішним. Нам потрібно розглядати два аспекти – технічний і фінансовий.

З технічної точки зору – усе відмінно, у нас як і раніше є електрика, немає відключень електроенергії та проблем із поставками електроенергії.

Що стосується фінансового аспекту, то зараз ми стежимо за тим, як працюють спеціальні зобов’язання з обслуговування населення (ПСО), – зазначив Шукру Богута.

На його думку, перші результати (роботи нового енергоринку. – Ред.) ми зможемо побачити через декілька тижнів.

– У нас зараз три місяці діятиме платформа для проведення торгів за двосторонніми договорами, а після цього буде обрано і запущено нову платформу – і усе це забезпечить повноцінну роботу енергоринку, – пояснив експерт.

За словами Шукру Богута, закон Про ринок електричної енергії, який було ухвалено у 2017 році, повністю відповідає європейським нормам та правилам, а також повністю відповідає Третьому енергетичному пакету ЄС.

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– Він (закон) передбачає анбандлінг діяльності з виробництва та постачання електричної енергії від послуг передачі і розподілу електроенергії. Ці види діяльності тепер розділені. Як Ви знаєте, з 1 січня цього року було запущено роздрібний ринок електричної енергії. Це була перша частина запуску ринку електричної енергії. А з 1 липня запущено оптовий ринок електричної енергії, – зазначив експерт.

Шукру Богут підкреслив в інтерв’ю, що відкриття ринку – це все ще перехідний етап для завершення реформи.

– Тут усе добре – електроенергія виробляється, передається і розподіляється. Попит споживачів задовольняється суб’єктами генерації, передачі, розподілу та енергопостачання. Що ж стосується фінансових моментів, то тут потрібно ще провести додаткову роботу щодо розрахунків і клірингу фінансових операцій. Це стосується усіх ринкових сегментів: ринку двосторонніх договорів, і спотового ринку, або ринку на добу вперед, і ринку у межах доби, і балансуючого ринку, – зазначив експерт.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні стартував другий етап енергореформи, який передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, що стимулюватиме в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку. Позаштатний радник міністра енергетики та вугільної промисловості Сергій Чех заявив, що впровадження нової моделі ринку електроенергії вкрай важливо для української економіки.