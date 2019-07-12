Atlas Weekend 2019 – один з наймасштабніших музичних фестивалів України, який з кожним роком об’єднує все більшу кількість людей. Як пройшли перші три дні фестивалю та чим організатори здивували відвідувачів – детальніше в рецензії на сайті Факти ICTV.

Найочікуваніший фестиваль літа Atlas Weekend 2019 стартував 9 липня і триватиме до 14 липня. Вже протягом трьох днів фестиваль радує своїх відвідувачів виступами вітчизняних та зарубіжних артистів.

Другий рік поспіль організатори роблять перший день Atlas Weekend присвячений українській музиці, безкоштовним. Саме в цей день фестиваль відвідало понад 150 тис. осіб. 10-11 липня людей було значно менше, оскільки інші дні Atlas Weekend платні.













Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 3 фотографии

Цього тижня наш експерт Каріна Зуєва відвідала Atlas Weekend 2019 та готова поділитися з вами своїми враженнями.

Розташування: як дістатися

Традиційно Atlas Weekend проходить на ВДНГ – в національному експоцентрі України, який знаходиться на пр. Академіка Глушкова, 1 (ст. м. Виставковий центр).

Дістатися до локації можна громадським транспортом або автівкою. Виїхати ж буде складніше, так як багато хто залишає фестиваль після родзинки вечора – хедлайнера.

Відомо, що з 10 до 14 липня свою роботу на одну годину продовжили тролейбуси – №11, №12, №43, №45, автобуси – №1, №56, №75, маршрутні таксі – №208, №416, №491 , №444, №212, № 507, №546, №548.

У перший день Atlas Weekend я добиралася на метро і, скажу вам чесно, такої кількості людей в ньому ще не бачила.









Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 2 фотографии

З таксі також виникають складнощі: тарифи завищені в два-три рази, а автівок через великий попит не вистачає.

Біля входу на ВДНГ розташувався Uber Shuttle – мікроавтобуси, які збирають людей та везуть в певне місце. Така поїздка обійдеться в 20 грн. Мінус в тому, що мікроавтобус везе тільки на Бессарабську площу. З 12 до 14 липня Uber Shuttle продовжить свій маршрут до ст. м. Лівобережна.

Найпростіше – добиратися до локації на власному авто, але тоді варто забути про алкоголь під час фестивалю та доведеться пошукати вільне місце на парковці.

Крім парковки ВДНГ, люди паркують свої автомобілі на найближчих вулицях, тому машини розкидані на відстані до одного кілометра. Знайти парковку в 18.00-19.00 вже дуже складно.

Оцінка розташування – 8\10

Локація

Територія ВДНГ займає 258 га. Atlas Weekend – це дев’ять сцен, велика кількість розважальних зон та фуд-кортів.

Сцени – Burn stage, North stage, Pepsi & Ley’s stage, Nigth stage, West stage, Borjomi active stage, Main stage, East stage, Kurenivka stage.

Зони розваг – лаунч-зона Monaco, Pepsi diving zone, дитяча зона, б’юті-зона G-bar, Youtube music zone, басейн Пірс 13, сад гамаків Lay’s, яблучний сад Mastercard\Київстар, XPark Z-games zone, Snickers skalodrom, атракціони, зона інклюзивності, кемпінг та інші.

Наприклад, сад гамаків Lay’s знаходиться недалеко від головної сцени, там можна затишно посидіти, взяти чогось випити та насолодитися атмосферою.

Snickers skalodrom – скалодром висотою у вісім метрів, де можна зробити круті фотографії на вершині фестивалю.













Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 3 фотографии

Всіх модниць чекають у б’юті-зоні G-bar, щоб створити фестивальний образ, безперечно заплести волосся та наліпити флеш-тату.

Бари – Bacardi, Martini, Somersby, Garage, Lvivske і Tuborg.

















Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 4 фотографии

Розташування зон можна подивитися на карті в брошурі, які роздають на Atlas Weekend.

Масштаби фестивалю величезні, а сцени знаходяться далеко одна від одної, тому доведеться походити та пошукати потрібне вам місце.

Оцінка локації – 10\10

Інфраструктура

Система перепусток на території фестивалю сувора. Придбаний квиток необхідно обміняти на браслет, відстоявши не маленьку чергу. Браслет суворо заборонено знімати всі дні відвідування фестивалю.

Одне з перших, що кинулося мені в очі в перший день після входу на територію – сміття на тротуарі, яке потім було скрізь. Сміттєвих баків катастрофічно не вистачало для такої кількості людей.













Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 3 фотографии

Територією Atlas Weekend ходили прибиральниці зі сміттєвими пакетами, але їх було мало та вони не встигали підбирати за кожним.

На другий день я помітила фасувальні сміттєві баки та більшу кількість прибиральниць. Мабуть, в платні дні за чистотою стежать краще, та й відвідувачів менше.

Не сподобалося те, що в деяких місцях після дощу було брудно, а десь і зовсім були розбиті піддони.

На території ВДНГ велика кількість вбиралень за 5 грн та безкоштовних біотуалетів. Але недивлячись на це, деякі все одно справляють свою потребу просто неба.









Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 2 фотографии

Не знаючи, що є безкоштовні біотуалети, які, на подив, виявилися чистими, я вистояла величезну чергу в платну вбиральню.





















Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 5 фотографий

Сподіваюся, що отримані гроші за вхід в це царство підуть не тільки на зарплату касиру, але і на поліпшення вбиральні.

Плюс платної вбиральні в тому, що там є умивальники. В іншому випадку рекомендую взяти з собою антисептик.

Розрахунок на всіх точках фестивалю проходить тільки в безготівковій формі, інакше ви нічого не купите. Тому не поспішайте знімати гроші з банківських карт. Баланс карти можна поповнити на території ВДНГ, але доведеться постояти в черзі.

Місць, щоб присісти та відпочити – достатньо. Наприклад, сад гамаків Lay’s, де додатково поставили пуфи з сіна. Також можна взяти з собою підстилку або плед, щоб розміститися в будь-якому зручному місці.









Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 2 фотографии

Свою їжу та напої проносити суворо заборонено – у зоні пропуску її попросять викинути. Винятком є ​​дитяче харчування та вода для немовлят.

Зазначу те, що Atlas Weekend став першим фестивалем в Європі зі спеціальним майданчиком для людей з порушенням слуху. Завдяки цьому у людей є можливість відчути музику. Біля головної сцени, через великий екран, перекладачі жестової мови перекладають виступи хедлайнерів.

Іноді на сценах відбуваються неполадки з апаратурою. У перший день на Main stage у декількох артистів не спрацьовували мікрофони, у другий день на Night stage взагалі відмовила колонка. Всі казуси швидко виправили, але на таких фестивалях їх бути не повинно.

Оцінка інфраструктури – 6\10

Розваги: ​​їжа і напої

Головна розвага Atlas Weekend – сцени. Кожна з дев’яти сцен відрізняється стилем музики, тому всі знайдуть те, що йому до душі.

У перший день фестивалю можна було потанцювати під пісні українських виконавців – NK, Dzidzio, Павла Зіброва, Alekseev, Софії Ротару, Беz Обмежень, Злати Огнєвіч, Агонь, Alyosha, Onuka, O.Torvald, Mozgi та інших.

Особливо всіх запалив виступ Павла Зіброва та Софії Ротару, яка була хедлайнером першого вечора.

































Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 8 фотографий

Сподобався багатьом і виступ NK, яка разом зі своїми дівчатами запалила публіку, а гурт Mozgi завершив перший день Atlas Weekend феєричним шоу.

Другого дня для фестивальників виступали 5’Nizza, Jamala, Melovin, Little Big, Tom Odell, Skindred, Black Eyed Peas, ATB, Madison та інші.

















Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 4 фотографии

Завести натовп вдалося Little Big, під пісні якого всі танцювали, а ось Black Eyed Peas трохи засмутили своїм виступом, від них не відчувалося ніякої віддачі глядачам. Порадував і ATB, який привіз з собою багато нової та гідної музики.

У третій день відвідувачі почули хіти Ingret, Supershokol, Kadnay, Emika, Matoma, PianoRave, Chaykofsky, The Chainsmokers, Mamay, Koloah та інших.





















Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 5 фотографий

Хедлайнером третього дня стали The Chainsmokers і не дарма, адже артисти представили глядачам яскраве шоу, від якого багато хто залишився в захваті. Тепло публіка зустріла і британську інді-групу The Vaccines.





















Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 5 фотографий

У цей день не обійшлося без пригод, на території ВДНГ почалася пожежа, причини якої поки що невідомі, на щастя, ніхто з відпочивальників не постраждав.

Далі – більше, всі наступні три дні відвідувачів також будуть радувати зірки різного рівня – Ліам Галлахер, Сплін, Green Grey, ЛСП, Пошлая Молли, Tommy Cash, Cheros, Bahroma, The Hardkiss та багато інших.

Незважаючи на велику кількість п’яної молоді, всі поводилися пристойно. Мабуть, вартість квитка зіграла свою роль.

Не без уваги залишилися і спеціальні зони розваг від партнерів та організаторів – вежі для хайлайну, серфер-бар, скалодром, скейт-рампа, луна-парк.

















Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 4 фотографии

Важливим є те, що відвідування дітей теж передбачили, для них тут фестиваль kids-friendly.

Одна з цікавих розваг – басейн, наповнений пачками Lay’s. Суть гри в тому, що тебе опускають в нього на спеціальному кріпленні – скільки пачок дістанеш, стільки і забереш.

Не всі розваги безкоштовні.













Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 3 фотографии

На Atlas Weekend також є зона для співробітників компанії StarLightMedia, де вони можуть відпочити та провести своє дозвілля. Знаходиться вона біля нічної сцени.

Фуд-зон на локації так само багато, як і розваг. Від бургерів і пончиків до смажених горіхів і bubble waffle. Є й повноцінна їжа, а також багато розливного пива та сидру.









































Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 10 фотографий

За ребра BBQ будьте готові заплатити 50 грн/100 грам, сендвіч зі свининою – 80 грн, хот-дог з сосискою – 80 грн, стейк – 70 грн/100 грам, овочі – 40 грн/100 грам, овочевий салат – 40 грн/100 грам.

Пиво Tuborg – 60 грн, сидр Somersby – 60 грн, квас – 33 грн, лимонад – 50 грн, повітряні вафлі – 100 грн. Тоді як в магазині Tuborg коштує не більше 25 грн, а квас на розлив – 15 грн.









Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 2 фотографии

Помітила, що точок з водою мало. Зараз це не так відчувається, тому що на вулиці прохолодно, але в спеку було б помітно.

Ще однією пропозицією від адміністраторів є кемпінг. За додаткову плату – 800 грн з людини, ви можете прожити на території фестивалю ті дні, на які у вас абонемент. Всі потрібні речі краще взяти з собою. На території кемпінгу є душові кабінки, туалети, цілодобова охорона та інші зручності.

Оцінка розваг – 8\10

Цінова політика

Цього року квитки на фестиваль істотно піднялися в ціні. Минулого року п’ятиденний абонемент коштував 2 100 грн, одноденний – 800-900 грн, цього року п’ятиденний абонемент – 3 500 грн, триденний – 2 900 грн, одноденний – 1 450 грн, віп-квиток на день – 3 650 грн, нічний квиток – 600 грн, кемпінг – 800 грн.

Примітно те, що квитки, куплені заздалегідь, коштували дешевше. Ще в кінці травня можна було придбати одноденний абонемент за 1 050 грн, триденний – 2 100 грн, на всі дні фестивалю – 2 600 грн.

Організатор поділився, що минулого року Atlas Weekend повністю окупився, але незважаючи на це, ціни на квитки все ж підняли. Подивимося, скількох відвідувачів це злякає та яка кількість людей відвідає фестиваль цьогоріч.

Не варто забувати і про додаткові витрати – їжа, напої, розваги.

Ціни на їжу та напої також злегка завищені, але це фестиваль, тому всі ціни обговорюються з його організаторами.

Оцінка цінової політики – 7\10

Загальне враження

Atlas Weekend – це, передусім, атмосфера. Тут не тільки є можливість послухати улюблених виконавців наживо, а й поринути в справжню атмосферу фестивалю.

















Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 4 фотографии

На території є все для комфортного відпочинку – яскраве оформлення, шоу-програми, зони відпочинку, фотолокації, ігрові майданчики та безліч фуд-кортів.





















Atlas Weekend 2019: як пройшли перші три дні фестивалю – Ситий в7 / 5 фотографий

Є питання з приводу правил фестивалю, наприклад – повернення коштів за квитки проводиться тільки в разі відміни заходу і компенсується тільки номінальна вартість квитка або – організатор має право змінювати і доповнювати правила фестивалю в будь-який момент на свій розсуд, а також – зіпсовані та пошкоджені браслети обміну не підлягають. Я вважаю, що останній пункт потрібно було б переглянути, оскільки обставини бувають різні, або уточнити, в яких ситуаціях можуть поміняти браслет.

Загальна оцінка – 7\10

Якщо ви хочете, щоб ми відвідали заклад, в якому ви часто буваєте чи який хочете проінспектувати – пишіть нам на пошту [email protected] і ми зв’яжемось з вами. Також підписуйтесь на наш Instagram, щоб бути в курсі всіх ревізій.

Каріна Зуєва