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Факти / Україна

ДМС продовжить видавання паспортів за день і під час виборів

Підрозділи Державної міграційної служби України працюватимуть у переддень та день парламентських виборів – 20 та 21 липня.

ДМС продовжить видавання паспортів за день і під час виборів

У зв’язку з проведенням виборів до Верховної Ради підрозділи Державної міграційної служби України працюватимуть у вихідні – 20 та 21 липня.

– Державна міграційна служба України сприятиме тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт громадянина України, – повідомили в управління комунікацій та електронних сервісів ДМС.

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З метою забезпечення видавання оформлених ID-карток, які доставлені до територіальних підрозділів ДМС на території усієї України, 20 та 21 липня 2019 року буде організовано чергування працівників територіальних органів та підрозділів ДМС.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували інформацію про те, що потрібно знати про парламентські вибори.

Джерело: ДМС

Фото: УНІАН

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