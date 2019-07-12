Підрозділи Державної міграційної служби України працюватимуть у переддень та день парламентських виборів – 20 та 21 липня.

У зв’язку з проведенням виборів до Верховної Ради підрозділи Державної міграційної служби України працюватимуть у вихідні – 20 та 21 липня.

– Державна міграційна служба України сприятиме тому, щоб громадяни України змогли реалізувати своє виборче право, маючи на руках паспорт громадянина України, – повідомили в управління комунікацій та електронних сервісів ДМС.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)



З метою забезпечення видавання оформлених ID-карток, які доставлені до територіальних підрозділів ДМС на території усієї України, 20 та 21 липня 2019 року буде організовано чергування працівників територіальних органів та підрозділів ДМС.

Нагадаємо, що Факти ICTV публікували інформацію про те, що потрібно знати про парламентські вибори.