Андрій Парубій оголосив про закриття останнього засідання Верховної Ради восьмого скликання. При цьому нардепи ще працюватимуть у парламенті до 19 липня.

Останнє засідання Верховної Ради восьмого скликання оголошено закритим. Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій 12 липня.

При цьому він повідомив, що остання десята сесія Ради закриється 19 липня.

Наступного тижня нардепи ще працюватимуть у комітетах, комісіях і фракціях.

На останнє засідання парламенту прийшли також члени уряду на чолі з прем`єр-міністром Володимиром Гройсманом.









Гімн і фото на пам’ять: останнє засідання старої Ради закрито / 2 фотографии

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Наостанок депутати, яких було візуально у залі менше 100 осіб, послухали гімн України і зробили групове фото біля президії та трибуни парламенту.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада встигла ухвалити Виборчий кодекс з відкритими списками.