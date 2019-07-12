12 липня на засіданні Верховної Ради було зареєстровано 229 карток нардепів, але фізично в залі були присутні близько 50 народних обранців.

На засіданні Верховної Ради 12 липня, на якому проводилося голосування за скасування Виборчого кодексу, перебували близько 50 народних депутатів.

На сайті парламенту зазначено, що на засіданні зареєстровано 229 карток нардепів. Відсутні 193 людини.

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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що засідання Ради відкривається за будь-якої кількості присутніх у залі.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками.