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Факти / Україна

Останнє засідання Верховної Ради – в залі близько 50 нардепів

12 липня на засіданні Верховної Ради було зареєстровано 229 карток нардепів, але фізично в залі були присутні близько 50 народних обранців.

верховная рада

На засіданні Верховної Ради 12 липня, на якому проводилося голосування за скасування Виборчого кодексу, перебували близько 50 народних депутатів.

На сайті парламенту зазначено, що на засіданні зареєстровано 229 карток нардепів. Відсутні 193 людини.

Читайте: Рада відмовилася скасувати новий Виборчий кодекс

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що засідання Ради відкривається за будь-якої кількості присутніх у залі.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками.

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