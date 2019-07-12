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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Після п’яти років “експерименту” ми повернемо медицину людям – Валерій Дубіль

Заступник голови політичної партії Батьківщина Валерій Дубіль розповів про основі пріоритети в галузі медицини, які внесені в передвиборчу програму.

Після п’яти років “експерименту” ми повернемо медицину людям – Валерій Дубіль

9 липня експерти медичної спільноти визнали програму політичної партії Батьківщина з медицини кращою. Про це заявив Валерій Дубіль – заступник голови Батьківщини та очільник цього напряму.

– Ми змінили пріоритети. Усі попередні реформи були спрямовані на зменшення державних витрат. Ми висунули на перший план інтереси людини, збереження її здоров’я та життя. У пріоритеті нашої програми – потреби пацієнта у вчасній, доступній і якісній медицині та потреби лікаря у гідній оплаті праці, сучасному робочому місці. Поєднавши це зі збільшенням в рази зарплат, ми зупинимо від’їзд медиків за кордон і повернемо їх на батьківщину.

Також ми зупинимо низову корупцію в галузі. Вже в наступному 2020 році ми можемо забезпечити охорону здоров’я необхідними ресурсами. Потрібно тільки поєднати базове бюджетне фінансування, обов’язкове медичне страхування та кошти громадян через систему добровільного медичного страхування або прямі платежі, – відзначив Дубіль.

Читайте: Соціальний захист і фінансова стабільність: програма Батьківщини

Також Валерій Дубіль додав, що система охорони здоров’я потребує безперервної модернізації.

– Охороні здоров’я потрібна не разова реформа, а безперервна модернізація системи. Ми маємо реагувати на нові виклики. А для цього треба впроваджувати не відірвані від реальності красиві картинки, а робити прагматичні та ефективні кроки. Ми знайшли шлях, як зробити нашу націю здоровою і де на це взяти ресурси. Крок за кроком, ми отримаємо країну здорових та спроможних людей. Через вчасне лікування та доступну профілактику люди відчуватимуть себе більш впевнено та спокійно, – додав експерт.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко пояснила позицію Батьківщини щодо коаліції та опозиції у новому парламенті.

Джерело: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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