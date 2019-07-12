9 липня експерти медичної спільноти визнали програму політичної партії Батьківщина з медицини кращою. Про це заявив Валерій Дубіль – заступник голови Батьківщини та очільник цього напряму.

– Ми змінили пріоритети. Усі попередні реформи були спрямовані на зменшення державних витрат. Ми висунули на перший план інтереси людини, збереження її здоров’я та життя. У пріоритеті нашої програми – потреби пацієнта у вчасній, доступній і якісній медицині та потреби лікаря у гідній оплаті праці, сучасному робочому місці. Поєднавши це зі збільшенням в рази зарплат, ми зупинимо від’їзд медиків за кордон і повернемо їх на батьківщину.

Також ми зупинимо низову корупцію в галузі. Вже в наступному 2020 році ми можемо забезпечити охорону здоров’я необхідними ресурсами. Потрібно тільки поєднати базове бюджетне фінансування, обов’язкове медичне страхування та кошти громадян через систему добровільного медичного страхування або прямі платежі, – відзначив Дубіль.