Сьогодні, 12 липня, в Україні по всій території очікуються дощі з грозами.
12 липня дощі та грози накриють всю Україну.
У південних областях вдень 21-25 градусів, вночі температура опуститься до 12°.
На сході України 22-25° вдень, вночі 11-14°.
У західній частині країни вдень 19-21°, вночі стовпчики термометрів покажуть 8°.
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У Києві сьогодні 20-22° вдень, вночі до 11°.
До речі, раніше Факти ICTV публікували погоду на вихідні в Україні.
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