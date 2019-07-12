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Факти / Україна

Погода в Україні на 12 липня (КАРТА)

Сьогодні, 12 липня, в Україні по всій території очікуються дощі з грозами.

Погода

12 липня дощі та грози накриють всю Україну.

У південних областях вдень 21-25 градусів, вночі температура опуститься до 12°.

На сході України 22-25° вдень, вночі 11-14°.

У західній частині країни вдень 19-21°, вночі стовпчики термометрів покажуть 8°.

Читайте: Якою буде погода у липні – прогноз

У Києві сьогодні 20-22° вдень, вночі до 11°.

До речі, раніше Факти ICTV публікували погоду на вихідні в Україні.

Джерело: Укргідрометцентр

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