Вступники, які мають помилки в свідоцтві про освіту, можуть реєструвати кабінети та подавати заяви без термінової заміни документа.

У разі виявлення помилок у документі про базову або повну загальну середню освіту вступники можуть реєструвати електронні кабінети та подавати заяви до вишів, не чекаючи виготовлення дубліката.

У МОН наголошують, що можливість подати заяви до вишу на основі документа з помилками є винятково тимчасовою мірою.

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– Вступникам у будь-якому випадку обов’язково треба замінити документ з помилками на правильний до 1 жовтня 2019 року. Ця інформація неодмінно перевірятиметься після зарахування до вишів. Окрім того, якщо вступник не замінить документ на правильний, у майбутньому він не зможе отримати диплом про вищу освіту, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019 – реєстрація електронних кабінетів та подача заяв.

Джерело: Міносвіти