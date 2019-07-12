PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Помилка в документі про освіту не впливатиме на вступ – МОН

Вступники, які мають помилки в свідоцтві про освіту, можуть реєструвати кабінети та подавати заяви без термінової заміни документа.

Помилка в документі про освіту не впливатиме на вступ – МОН

У разі виявлення помилок у документі про базову або повну загальну середню освіту вступники можуть реєструвати електронні кабінети та подавати заяви до вишів, не чекаючи виготовлення дубліката.

У МОН наголошують, що можливість подати заяви до вишу на основі документа з помилками є винятково тимчасовою мірою.

ЧитайтеВступна кампанія 2019: як розподілили бюджетні місця

– Вступникам у будь-якому випадку обов’язково треба замінити документ з помилками на правильний до 1 жовтня 2019 року. Ця інформація неодмінно перевірятиметься після зарахування до вишів.

Окрім того, якщо вступник не замінить документ на правильний, у майбутньому він не зможе отримати диплом про вищу освіту, – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019 – реєстрація електронних кабінетів та подача заяв.

Джерело: Міносвіти

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вступна кампанія 2019: в Україні стартував прийом заяв до ВНЗ
Вступ на магістратуру: 2 липня пройде іспит з іноземної мови
Вступ 2019: абітурієнтам без ID-карт пішли на поступки
Як зареєструвати електронний кабінет вступника – покрокова інструкція
Вступна кампанія 2019: почалася реєстрація електронних кабінетів
Гройсман підбив підсумки першого року введення Нової української школи
Вступна кампанія 2019: як розподілили бюджетні місця
ЗНО 2019: сайт УЦОЯО тимчасово не працює
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка