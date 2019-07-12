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Факти / Україна

Слідчі дії в Офісі президента у ДБР назвали фейком

У ДБР заявили, що розповсюджена напередодні інформація про слідчі дії в Офісі президента, не відповідає дійсності.

Слідчі дії в Офісі президента у ДБР назвали фейком

У Державному бюро розслідувань зазначили, що 11 липня не проводили слідчі дії в Офісі президента України.

– Вважаємо, що таке повідомлення мало на меті дискредитацію не лише ДБР, але й України. Адже це, в першу чергу, удар по державі, якщо в інформаційному просторі правоохоронний орган, який розслідує дії топ-чиновників, військові злочини, пов’язують з російськими спецслужбами, – додали у прес-службі ДБР.

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В Офісі президента також спростували слідчі дії.

Нагадаємо, 11 липня на одному з інтернет-ресурсів з’явилася інформація з посиланням на власне джерело про те, що в Офісі президента ДБР проводить слідчі дії, опитуючи працівників СБУ, які забезпечували діяльність ситуативної кімнати.

Фото: ДБР

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