PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Ставки букмекерів на вибори в Раду – хто лідирує

Букмекерські контори продовжують приймати ставки на позачергові парламентські вибори 2019.

Ставки букмекерів на вибори в Раду – хто лідирує

Ставки на позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, приймають букмекерські контори.

За прогнозами однієї з контор, партія Слуга народу може набрати 46,5% голосів. Коефіцієнт на те, що Опозиційна платформа За життя набере менше 12,5% підтримки, становить 1,75. У партії Європейська солідарність є шанс набрати більше 7,5% голосів.

Коефіцієнт на те, що партії Батьківщина і Голос подолають бар’єр 6,5%, становить 1,87.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

  • image
  • image
Ставки букмекерів на вибори в Раду – хто лідирує / 2 фотографии

Дещо відрізняються прогнози іншої великої букмекерської контори. Лідером залишається партія Слуга народу. Коефіцієнт на те, що їй вдасться набрати 45,5% голосів, становить 2,10. На другому місці Опозиційна платформа За життя, яка може набрати більше 12,5% підтримки.

Коефіцієнт на те, що партія Європейська солідарність набере більше 7,5% голосів, становить 1,75.

Партії Голос та Батьківщина також можуть подолати бар’єр 7,5%.

Раніше Факти ICTV публікували опитування, згідно з яким в Раду проходять шість партій.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка