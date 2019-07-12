Букмекерські контори продовжують приймати ставки на позачергові парламентські вибори 2019.

Ставки на позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, приймають букмекерські контори.

За прогнозами однієї з контор, партія Слуга народу може набрати 46,5% голосів. Коефіцієнт на те, що Опозиційна платформа За життя набере менше 12,5% підтримки, становить 1,75. У партії Європейська солідарність є шанс набрати більше 7,5% голосів.

Коефіцієнт на те, що партії Батьківщина і Голос подолають бар’єр 6,5%, становить 1,87.

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Ставки букмекерів на вибори в Раду – хто лідирує / 2 фотографии

Дещо відрізняються прогнози іншої великої букмекерської контори. Лідером залишається партія Слуга народу. Коефіцієнт на те, що їй вдасться набрати 45,5% голосів, становить 2,10. На другому місці Опозиційна платформа За життя, яка може набрати більше 12,5% підтримки.

Коефіцієнт на те, що партія Європейська солідарність набере більше 7,5% голосів, становить 1,75.

Партії Голос та Батьківщина також можуть подолати бар’єр 7,5%.

Раніше Факти ICTV публікували опитування, згідно з яким в Раду проходять шість партій.