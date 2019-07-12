Закон про хімічну кастрацію педофілів, який народні депутати ухвалили 11 липня, порушує права людини.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що закон про хімічну кастрацію педофілів порушує права людини.

За її словами, Україна стане першою країною у світі, яка перетворить лікування на покарання.

– Педофілія дійсно є психічною хворобою. Її дійсно лікують хімічною кастрацією, але лише в комплексі з іншими методами лікування. Депутати ж проголосували за те, щоб зробити хімічну кастрацію методом покарання всіх людей, які вчинили злочини сексуального характеру щодо неповнолітніх, – написала Супрун.



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Вона додала, що використання хімічної кастрації як методу покарання можна розцінювати як порушення прав людини. Якщо цей закон набуде чинності, то на нашу країну зможуть подавати позови до ЄСПЛ.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я також вважає, що відкритий реєстр педофілів може нашкодити жертвам сексуального насилля, адже велика кількість зґвалтувань стається у сім’ях.

Досвід США свідчить про те, що матері не повідомляють про випадки педофілії у правоохоронні органи, оскільки бояться, що чоловік або коханець потрапить до реєстру.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила проект закону про хімічну кастрацію педофілів.

Джерело: Уляна Супрун