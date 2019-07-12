Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Генеральної прокуратури Росії визнати небажаною та загрозливою діяльність Світового конгресу українців.

МЗС України вважає, що рішення російського суду визнати діяльність Світового конгресу українців небажаною – вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ.

– З іншого боку, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців “становить загрозу” основам конституційного ладу та безпеки РФ. Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, – заявили в МЗС.

У відомстві відзначили, що Україна готова діяти у відповідь на рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати рішення Генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини.

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Світовий конгрес українців створений 1967 року в США. Зараз штаб-квартира розташована у Торонто. Організація є координатором для українських діаспор у всьому світі.

Нагадаємо, закон про “небажані організації” Володимир Путін підписав у травні 2015 року. Структури, які визнані “небажаними”, не можуть працювати на території Росії.