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Факти / Україна / Політика

Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля – МЗС України

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення Генеральної прокуратури Росії визнати небажаною та загрозливою діяльність Світового конгресу українців.

Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля – МЗС України

МЗС України вважає, що рішення російського суду визнати діяльність Світового конгресу українців небажаною – вкотре продемонструвало незмінність репресивної політики РФ, спрямованої на ліквідацію громадських організацій української меншини на території РФ.

– З іншого боку, не може не тішити той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців “становить загрозу” основам конституційного ладу та безпеки РФ.

Світовий конгрес українців завжди буде загрозою для Кремля, – заявили в МЗС.

У відомстві відзначили, що Україна готова діяти у відповідь на рішення держави-агресора та закликає міжнародну спільноту розглядати рішення Генеральної прокуратури РФ як чергове зухвале порушення фундаментальних прав людини.

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Світовий конгрес українців створений 1967 року в США. Зараз штаб-квартира розташована у Торонто. Організація є координатором для українських діаспор у всьому світі.

Нагадаємо, закон про “небажані організації” Володимир Путін підписав у травні 2015 року. Структури, які визнані “небажаними”, не можуть працювати на території Росії.

Джерело: МЗС

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