У Києві під посольством Італії проходить акція протесту з вимогою звільнити засудженого нацгвардійця Віталія Марківа.

Близько 200 людей пікетують посольство Італії в Києві, вимагаючи звільнити українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого 12 липня суд в Італії засудив до 24 років ув’язнення за причетність до вбивства італійського кореспондента на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення Марківа на батьківщину.

Читайте: 7 фактів про нацгвардійця Вiталiя Марківа і справу проти нього

– Прошу забути про політичні розбіжності між новою владою і незміненими керівниками цих відомств і докласти максимум зусиль для видачі Україні колишнього бійця батальйону Нацгвардії імені Кульчицького Віталія Марківа. До того моменту доручаю українським дипломатам в Італії постійно бути на зв’язку з нашим ветераном, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, італійський суд визнав винним нацвардіця Віталія Марківа у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента у 2014 році на Донбасі та засудив його до 24 років в’язниці.

Фото: Аннетт Погорєлова