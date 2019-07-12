У мережі опублікували відео, на якому нацгвардієць Віталій Марків спілкується з італійськими кореспондентами у Слов’янську.

У мережі з’явилося відео, на якому засуджений в Італії Віталій Марків спілкується з італійськими кореспондентами на Донбасі.

Відео, яке опублікував директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко, зняте 2 травня 2014 року у Слов’янську. Повідомляється, що Марків продовжував контактувати з репортерами після того, як його підрозділ Нацгвардії разом із десантниками зайняв панівну висоту над містом – гору Карачун.

За словами Шевченка, нацгвардієць під час цих розмов радив італійцям не їхати у небезпечні райони, де тривали активні бої.

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– На жаль, декілька італійських журналістів не тільки стали формальними заявниками у цій кримінальній справі, але і активними свідками обвинувачення на суді, — написав він.

Нагадаємо, італійський суд визнав винним нацвардіця Віталія Марківа у сприянні умисному вбивству італійського фотокореспондента у 2014 році на Донбасі та засудив його до 24 років в’язниці.

Фото: Олесь Городецький