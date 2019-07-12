Голова правління Ліги оборонних підприємств України та засновник ПрАТ НВО Практика Олег Висоцький повідомив про завершення випробувань броньованої колісної машини Козак-2М1.

В Україні завершилися держвипробування броньованої колісної машини Козак-2М1, унікального для наших Збройних сил повноцінного броньовика, за суттю – компактного БТР. Про це заявив Олег Висоцький – голова правління Ліги оборонних підприємств України, засновник ПрАТ НВО Практика – підприємства, на якому створили нову бронемашину.

За його словами, Козак-2М1 має чудову прохідність і може їздити будь-якими дорогами і бездоріжжям.

– Під час випробувань його неодноразово ганяли танковим маршрутом на полігоні, де можуть проїхати тільки танки. У машини плавний хід, вона здатна їхати ямами і вибоїнами з більшою швидкістю і стійкістю, ніж бронеавтомобілі з рамною конструкцією і цільними осями. Відмова від рами на користь несучого корпусу дала можливість зробити бронеавтомобіль більш компактним за висотою, що знижує його помітність і ймовірність ураження противником, – зазначив Олег Висоцький.

За його словами, державні випробування машини Козак-2М1 тривали з жовтня 2018 року до липня 2019 року. За цей час машина була перевірена за більше ніж 50-ма методиками, при цьому кожна з них контролювала кілька параметрів.

– Мало які бронемашини проходять відомчі державні випробування. Наприклад, на початку 2016 року в Міноборони проводили відомчі порівняльні випробування 11-ти бронемашин різних виробників. Але лише троє з цих виробників згодом проходили і держвипробування. Один з них – Практика. Під час випробувань необхідно було подолати брід. Для цього потрібно на глибині 1,2 м заглушити двигун, після чого завестися, щоб продовжити рух. Ходові випробування проводять в різних погодних і кліматичних умовах, на різних типах грунтів, з повним завантаженням і комплектністю екіпажу. Наприклад, Козак-2М1 наїздив на випробуваннях більше 15 тис. км, з яких 5 300 – суворим бездоріжжям, – сказав Олег Висоцький.

Він назвав завершення випробувань Козак-2М1 спільним успіхом всього ОПК країни, а також МО та ЗСУ, оскільки машину створювали багато приватних і державних підприємств. За його словами, Ліга оборонних підприємств створювалася саме для реалізації спільних проектів, одним з яких став Козак-2М1.

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Олег Висоцький наголосив на важливості співпраці з ДК Укроборонпром, зокрема в цьому проекті.

– Перший Меморандум про співробітництво та партнерство між Лігою та Укроборнпромом був підписаний в квітні 2017 року. У нас спільні завдання і загальні проблеми, ми їх вирішуємо разом. У проекті Козак-2М1 також беруть участь підприємства держконцерну ПАТ Завод Маяк і Оризон-Навігація. У всьому світі знайдеться не більше 10-ти виробників, що випускають машини такого класу – в США, Швейцарії, Франції. До речі, на пострадянському просторі машину такого рівня ніхто самостійно не створив, – зазначив Олег Висоцький.

Нагадаємо, прес-служба Дніпровського металургійного комбінату повідомляє, що підприємство планує працювати у звичному режимі без простоїв, незважаючи на справу про банкрутство.