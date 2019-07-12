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Факти / Україна

Зменшити кількість нардепів до 100 осіб – відповідь Зеленського

Володимир Зеленський заявив, що для зменшення кількості народних депутатів у Верховній Раді необхідно підійти виважено і після ґрунтовного аналізу.

Зменшити кількість нардепів до 100 осіб – відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про зменшення кількості народних депутатів у Верховній Раді.

Глава держави пообіцяв розглянути це на консультативно-дорадчому органі.

– Для економії коштів та зменшення тягаря для українців, яким є 450 депутатів, просимо здійснити зменшення чисельності народних депутатів до 100 чоловік, – йдеться в тексті петиції, яка за місяць набрала необхідних 25 тис. голосів.

Зеленського відповів, що для зміни кількості нардепів необхідно вносити зміни до 76 статті Конституції України.

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– Склад Верховної Ради обумовлений не тільки навантаженням на державний бюджет, але і рядом інших критеріїв, зокрема, чисельністю населення, кількістю виборців, виборчою системою, структурою парламенту, – сказав він.

За його словами, зміна кількості народних депутатів має позитивні і негативні наслідки, тому потребує зваженого, ґрунтовного аналізу та наукового підходу.

Дос слова, 12 липня на засіданні Верховної Ради було зареєстровано 229 карток нардепів, але фізично в залі були присутні близько 50 народних обранців.

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