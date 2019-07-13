PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

5 фактів про партію Порошенка Європейська солідарність

Петро Порошенко зі своєю політичною силою Європейська солідарність планує і надалі працювати над рухом країни до вступу в Європейський союз та НАТО.

5 фактів про партію Порошенка Європейська солідарність

Шостий президент України (2014-2019) Петро Порошенко йде на позачергові парламентські вибори зі своєю партією Європейська солідарність.

Читайте: Список партій на вибори до Верховної Ради 2019

Топ-5 фактів про партію Європейська солідарність – у матеріалі Фактів ICTV.

  1. До партійного списку потрапили 50 кандидатів у народні депутати. Очолює політичну силу Петро Порошенко, під другим номером спікер Верховної Ради Андрій Парубій, під третім – перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, під четвертим – керівник АТО на Донбасі Михайло Забродський, а під п’ятим – радник голови Львівської обласної ради, політолог Софія Федина.
  2. Головною задачею партія для себе ставить подання заявки на вступ до ЄС і отримання Плану дій членства у НАТО вже у 2023 році. Також політична сила вступає за посилення санаційного режиму проти Росії. Партія агітує за введення миротворців ООН на всю територію окупованого РФ Донбасу, що має прискорити звільнення і повернення цих територій під суверенітет України.
  3. Партія Європейська солідарність переконані у необхідності податкової реформи, а саме позбавлення правоохоронних органів і повноважень втручання у господарську діяльність. Натомість має постати єдиний орган фінансової безпеки, налаштований на діалог з платниками податків.
  4. У партії наголошують на необхідність боротьби з корупцією. Політична сила переконана, що ліквідувати її допоможе спрощення адміністративних процедур. Мова йде про ліквідацію бюрократичних систем та запровадження онлайн-сервісів, які допоможуть вирішувати адміністративні процедури онлайн.
  5. За результатами досліджень соціологічної групи Рейтинг, партія Європейська солідарність отримала прихильність 7,2% респондентів. Дослідження проводилося 20 – 24 червня 2019 року методом інтерв’ю в різних регіонах. Статистична похибка не перевищує 2,2%. Всього опитали 2 тис. респондентів.

Раніше Факти ICTV публікували програму  партії Європейська солідарність на вибори до Верховної Ради.

Фото: Європейська солідарність

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гендерна рівність і вступ у НАТО: програма партії Європейська солідарність
Мені пропонували очолити БПП: Гройсман розповів, чому самостійно йде на вибори
Зеленський 67%, Вакарчук 25%: кому довіряють українці
До екс-радника Порошенка Бірюкова прийшли з обшуками
Вибори до парламенту: відомі імена та протистояння в округах
Кожен третій пройшов праймеріз: хто у списку партії Європейська солідарність
Вибори у Раду: топ-50 кандидатів від Європейської Солідарності
Порошенко пояснив позицію щодо блокади ОРДЛО
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка