ВО Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко бере участь у позачергових виборах до Верховної Ради. Факти ICTV зібрали п’ять головних фактів про партію.

Юлія Тимошенко зі своєю партією ВО Батьківщина іде на парламентські вибори 2019.

Серед головних її обіцянок – розробка плану дій для членства у НАТО, переговори за формулою Будапешт+ для врегулювання конфлікту на Донбасі, скасування 37 податків і зборів, підвищення соцстандартів, обов’язкове медичне страхування і повернення виплат на народження дитини.

Головні п’ять фактів про партію – у матеріалі Фактів ICTV.

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1. Батьківщина йде на парламентські вибори з партією Основа Сергія Тарути.

Партія Основа вирішила об’єднати зусилля з Батьківщиною на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Сергій Тарута, який на минулих виборах президента підтримував Юлію Тимошенко, упевнений, вона також є достойною кандидатурою на пост прем’єр-міністра.

2. Створення коаліції дій на базі Нового курсу.

Юлія Тимошенко закликала проєвропейські партії до об’єднання для створення у парламенті коаліції дій на базі Нового курсу партії. Результат обіцяє вже за перші 100 днів.

– Ми хочемо запропонувати новий курс як основу коаліційної угоди. Якщо люди перші 100 днів після виборів у парламент і формування уряду не відчують результатів – це буде означати знову втрачений час. Треба діяти, – сказала вона.

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3. Батьківщина не працюватиме в опозиції.

Якщо партії Слуга народу вдасться сформувати однопартійну коаліцію після парламентських виборів – Батьківщина не піде в опозицію до нової влади.

4. Всеукраїнське об’єднання Батьківщина – № 3 у виборчому бюлетені.

ЦВК провела жеребкування політичних партій, щоб визначити їхні номери у виборчих бюлетенях. У результаті – партія ВО Батьківщина отримала третій номер.

5. Батьківщину підтримують 7,3% виборців.

За даними опитування Соціологічної групи Рейтинг, яке проводилося 8-12 червня, партію ВО Батьківщина підтримують 7,3% українців, тобто вона долає прохідний бар’єр. Політсила четверта у списку вподобань українців.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко після з’їзду оприлюднила список Батьківщини з 50 кандидатів у народні депутати.

Фото: Батьківщина