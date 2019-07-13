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Факти / Україна

МЗС України закликало РФ звільнити Сенцова

Міністерство закордонних справ України в черговий раз закликало Росію звільнити політв’язня Олега Сенцова.

МЗС України закликало РФ звільнити Сенцова

Міністерство закордонних справ України знову закликало Росію звільнити незаконно засудженого Олега Сенцова.

Також МЗС попросило Європарламент підтримати резолюцію про політв’язнів Кремля.

У Міністерстві закордонних справ нагадали, що сьогодні Сенцов відзначає день народження.

Читайте: День народження Сенцова: політичне рішення, голодування і всесвітня підтримка

– 13 липня політв’язень Олег Сенцов відзначить день народження у Російській в’язниці. Символічно, що 18 липня Європарламент проведе дебати і проголосує за резолюцію про політичних ув’язнених Кремля. Росія повинна їх випустити, – йдеться у повідомленні.

До слова, до віце-президента Європейської комісії Федеріки Могеріні звернулися правозахисники з проханням допомогти у звільненні українських політв’язнів.

Джерело: Mykola Tochytskyi

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