Міністерство закордонних справ України в черговий раз закликало Росію звільнити політв’язня Олега Сенцова.

Міністерство закордонних справ України знову закликало Росію звільнити незаконно засудженого Олега Сенцова.

Також МЗС попросило Європарламент підтримати резолюцію про політв’язнів Кремля.

У Міністерстві закордонних справ нагадали, що сьогодні Сенцов відзначає день народження.

Читайте: День народження Сенцова: політичне рішення, голодування і всесвітня підтримка

– 13 липня політв’язень Олег Сенцов відзначить день народження у Російській в’язниці. Символічно, що 18 липня Європарламент проведе дебати і проголосує за резолюцію про політичних ув’язнених Кремля. Росія повинна їх випустити, – йдеться у повідомленні.

До слова, до віце-президента Європейської комісії Федеріки Могеріні звернулися правозахисники з проханням допомогти у звільненні українських політв’язнів.

Джерело: Mykola Tochytskyi