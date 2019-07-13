Міністерство закордонних справ України в черговий раз закликало Росію звільнити політв’язня Олега Сенцова.
Міністерство закордонних справ України знову закликало Росію звільнити незаконно засудженого Олега Сенцова.
Також МЗС попросило Європарламент підтримати резолюцію про політв’язнів Кремля.
У Міністерстві закордонних справ нагадали, що сьогодні Сенцов відзначає день народження.
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– 13 липня політв’язень Олег Сенцов відзначить день народження у Російській в’язниці. Символічно, що 18 липня Європарламент проведе дебати і проголосує за резолюцію про політичних ув’язнених Кремля. Росія повинна їх випустити, – йдеться у повідомленні.
До слова, до віце-президента Європейської комісії Федеріки Могеріні звернулися правозахисники з проханням допомогти у звільненні українських політв’язнів.
Джерело: Mykola Tochytskyi