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Факти / Україна

Як змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради

Вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року, а змінити місце голосування можна буде до 15 липня.

Як змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради

Змінити місце голосування на виборах до Верховної Ради необхідно до 15 липня включно.

Як змінити місце голосування

– Необхідно звернутися у відділ ведення Державного реєстру виборців за місцем реєстрації або місцем фактичного знаходження в день виборів. Адреси відділень можна знайти тут;

– Пред’явити документ, що підтверджує громадянство України;

– Подати заяву про зміну місця голосування та документи, які підтвердять необхідність зміни. Це може бути довідка з місця навчання або роботи, посвідчення, проїзні документи, договір оренди житла, довідка внутрішньо переміщеної особи або будь-який інший документ.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Жителям Криму та окремих районів Донецької або Луганської областей документи не потрібні.

Раніше Факти ICTV писали, що таке партійні списки, і за яким принципом вони формуються.

Джерело: Державний реєстр виборців

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