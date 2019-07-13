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Факти / Україна

Зеленський вимагає повернення Марківа в Україну

Президент України Володимир Зеленський вимагає повернення нацгвардійця Віталія Марківа в Україну.

Зеленський вимагає повернення Марківа в Україну

Володимир Зеленський вимагає повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років в’язниці в Італії.

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Глава держави наказав весь час бути з ним на зв’язку і максимально швидко розібратися з питанням повернення ветерана.

Нагадаємо, 12 липня Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років в’язниці за сприяння в убивстві італійського кореспондента.

Джерело: Команда Зеленського

Фото: Офіс Президента

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