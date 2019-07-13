Президент України Володимир Зеленський вимагає повернення нацгвардійця Віталія Марківа в Україну.

Володимир Зеленський вимагає повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа, якого засудили до 24 років в’язниці в Італії.

Читайте: 7 фактів про нацгвардійця Вiталiя Марківа і справу проти нього

Глава держави наказав весь час бути з ним на зв’язку і максимально швидко розібратися з питанням повернення ветерана.

Нагадаємо, 12 липня Віталія Марківа в Італії засудили до 24 років в’язниці за сприяння в убивстві італійського кореспондента.