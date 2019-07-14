Нардеп Денисенко опублікував позовну заяву Куницького.

Олександр Куницький, реєстрацію якого кандидатом в депутати від Слуги народу на виборах в парламент Центрвиборчком скасував, надає неправдиві аргументи у судовому позові про поновлення як кандидата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook депутата Андрія Денисенко.

– Ще вчора я вважав, що мій гештальт з Куницьким нарешті закритий, а вже сьогодні мені стало відомо, що любитель щотижневих поїздок в Мордор Куницький продовжує цинічно і відверто брехати в очі ЦВК, виборцям і суду. Тому що сподівається, що покровителі з РФ допоможуть йому відновитися у виборчих перегонах. Брехливий цинізм суб’єкта зашкалює, – написав Денисенко.

Денисенко зазначив, що спочатку Куницький заперечував громадянство Ізраїлю, а “приперли до стінки – зізнався, що таки є”.

– Потім доводив і він, і представник Слуги народу, що його відсутність 264 дні в Україні обґрунтована винятково службовими відрядженнями. Навіть довідки намалював, як ми вже знаємо, – додав він.

Денисенко підкреслив, що після того, як ЦВК скасувала реєстрацію Куницького, він вже не тільки визнає, що має подвійне громадянство, але і стверджує, що проживав на території України на підставі ізраїльського паспорта 159 днів.

Він також опублікував позов Куницького на відновлення як кандидата і копію його ізраїльського паспорта.

































































Куницького звинуватили у брехні в судовому позові про поновлення як кандидата / 16 фотографий

До слова, вокалістка групи КАZKA харків’янка Олександра Зарецька звернулася до Володимира Зеленського з проханням розібратися у ситуації, що склалася навколо кандидата в депутати від Слуги народу Олександра Куницького.

Фото: Олександр Куницький, Андрій Денисенко