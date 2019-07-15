PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Англійська на рівні В1 – умова вступу на бакалавра з 2023-го

В Україні з 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов’язковим під час вступу на бакалавра.

Англійська мова

Міносвіти затвердило Концепцію розвитку англійської мови в університетах, яка передбачає, що до 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов’язковим під час вступу на ступінь бакалавра.

У відомстві наголошують, що нині однією з основних проблем англійської в університетах є низький рівень знання мови, з яким до ВНЗ потрапляють вступники.

ЧитайтеВступна кампанія 2019: як розподілили бюджетні місця

Концепція передбачає:

  • проходження обов’язкового скринінгового тесту з англійської мови всіма абітурієнтами (наприклад, ЗНО або стандартизовані іноземні тести) – для встановлення рівня володіння мовою;
  • якщо рівень вступника нижче В1, це не позбавляє його права брати участь у конкурсі на вступ до ВНЗ у звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або до 1 жовтня) повинні пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1;
  • забезпечення рівного доступу до цього мовного інтенсиву для досягнення рівня В1 (очний, дистанційний).

Окрім того, через стандарти вищої школи будуть прописані вимоги:

  • студент бакалаврату, незалежно від спеціальності, мусить засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом;
  • для магістрів та докторів філософії з академічним компонентом обов’язковим буде рівень В2.

Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019 – реєстрація електронних кабінетів та подача заяв.

Джерело: Міносвіти

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вступна кампанія 2019: в Україні стартував прийом заяв до ВНЗ
Вступ 2019: абітурієнтам без ID-карт пішли на поступки
Як зареєструвати електронний кабінет вступника – покрокова інструкція
Вступна кампанія 2019: почалася реєстрація електронних кабінетів
В Україні стартувала вступна кампанія. Як правильно обрати виш
Зміни з липня 2019: вибори, пенсії, біометрика і медреформа
Вступна кампанія 2019: найзатребуваніші спеціальності в Україні
Вступна кампанія 2019: як розподілили бюджетні місця
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка