В Україні з 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов’язковим під час вступу на бакалавра.

Міносвіти затвердило Концепцію розвитку англійської мови в університетах, яка передбачає, що до 2023 року рівень володіння англійською на рівні В1 буде обов’язковим під час вступу на ступінь бакалавра.

У відомстві наголошують, що нині однією з основних проблем англійської в університетах є низький рівень знання мови, з яким до ВНЗ потрапляють вступники.

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Концепція передбачає:

проходження обов’язкового скринінгового тесту з англійської мови всіма абітурієнтами (наприклад, ЗНО або стандартизовані іноземні тести) – для встановлення рівня володіння мовою;

якщо рівень вступника нижче В1, це не позбавляє його права брати участь у конкурсі на вступ до ВНЗ у звичайному режимі, але такі абітурієнти до початку навчального року (до 1 вересня або до 1 жовтня) повинні пройти мовний інтенсив для досягнення рівня В1;

забезпечення рівного доступу до цього мовного інтенсиву для досягнення рівня В1 (очний, дистанційний).

Окрім того, через стандарти вищої школи будуть прописані вимоги:

студент бакалаврату , незалежно від спеціальності, мусить засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом;

, незалежно від спеціальності, мусить засвоїти іноземну мову на рівні В1+, якщо він хоче отримати диплом; для магістрів та докторів філософії з академічним компонентом обов’язковим буде рівень В2.

Нагадаємо, 1 липня розпочалася активна фаза вступної кампанії 2019 – реєстрація електронних кабінетів та подача заяв.