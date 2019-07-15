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Факти / Україна

Були дивні випадки: в Анталії за два місяці померли 13 українців

З травня по червень включно в Анталії померли 13 українців. Основна причина смерті – серцеві напади.

Були дивні випадки: в Анталії за два місяці померли 13 українців

За два місяці з травня по червень включно в Анталії померли 13 громадян України. В основному – це люди похилого віку, розповів консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко.

За його словами, найчастіша причина смерті – серцеві напади, які трапляються у людей через вплив кліматичних умов на їхнє здоров’я. Також зафіксовані випадки утоплення відпочивальників у морі.

Дипломат поскаржився на проблему, коли українці вживають алкоголь і йдуть купатися.

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Крім того, є люди, які не витримали різноманітні медичні процедури:

– Такі випадки є і серед тих, хто приїжджав чистити кров, і онкохворі були. Є також кілька громадян України, які померли природною смертю, але за дивних обставин.

До слова, Факти ICTV писали, яка погода влітку в Туреччині, коли краще планувати відпустку і який обрати готель.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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