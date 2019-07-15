Дмитро Кисилевський йде на вибори від партії Слуга народу по 24 округу в Дніпропетровській області.
Директор з корпоративних відносин у великій металургійній компанії Дмитро Кисилевський йде на вибори від партії Слуга народу по 24 округу на Дніпропетровщині.
– Все своє життя вважав, що політика – це брудна справа і вона негідна нормальної людини і нормальним людям нічого там робити, – говорив він кілька місяців тому.
Раніше він вважав, що совість у людини пропадає, коли вона отримує депутатський мандат.
Після того, як Слуга народу оголосила пошук нових облич, Кисилевський вирішив перевірити на собі свою теорію.
Кандидат розповів, що в силу своєї професії ходив на засідання і по кабінетах чиновників і зрозумів, що всіх потрібно міняти.
Кисилевському 36 років, у нього двоє. Сім’я не відмовляла його балотуватися на виборах.
Дмитро вирішив проміняти посаду директора відділу комунакації в металургійній компанії на кар’єру в політиці.
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За його словами, він вміє знаходити спільну мову з людьми, а в політиці ця якість особливо стане в нагоді.
У переліку справ над якими хоче працювати у Верховній Раді – це запровадження електронного голосування, аудит автомобільних доріг та ліквідація зайвих державних органів.
Перше, чого домагатиметься в парламенті – скасування депутатської недоторканності.
Кисилевський додав, що якщо робота депутатом виявиться йому не по плечу, то він залишить її.
Раніше Факти ICTV розповідали про кандидатів-мажоритарників від Слуги народу. Зокрема, про Артема Федецького, Романа Грищука та Дмитра Микиша.