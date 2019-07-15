У Криму на російському пункті пропуску на адмінкордоні затримали двох громадян України.

Російська ФСБ повідомила про затримання двох українців на адміністративному кордоні окупованого Криму.

Як повідомили у прес-службі відомства, затримані начебто перебували у федеральному і міждержавному розшуку.

Одного з них підозрюють у вбивстві, яке він нібито вчинив на території Криму, а другого шукають органи правопорядку Молдови за управління транспортним засобом в стані сильного алкогольного сп’яніння.

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Імена та прізвища українців не вказані. Затриманих передали силовикам.

Нагадаємо, раніше у Москві затримали півсотні кримських татар.