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Факти / Україна / Політика

Коли стануть відомі результати виборів у Верховну Раду 2019

Офіційні результати парламентських виборів ЦВК повинна оголосити не пізніше ніж за два тижні після голосування, тобто до 5 серпня.

Коли стануть відомі результати виборів у Верховну Раду 2019

Результати виборів у Верховну Раду 2019 стануть відомі не пізніше ніж за два тижні після голосування. Позачергові вибори до Верховної Ради України IX скликання відбудуться 21 липня 2019 року.

Офіційні результати виборів ЦВК повинна оголосити до 5 серпня.

Результати екзит-полу стануть відомі о 20.00 21 липня і будуть опубліковані сайті Факти ICTV.

Після встановлення офіційних результатів новообраний парламент має зібратись на своє перше засідання протягом 30 днів, тобто до 9 вересня.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Центральна виборча комісія зареєструвала 22 партії, які змагатимуться за місця у Верховній Раді. Загалом кількість зареєстрованих кандидатів від партій – 2 760 осіб.

В одномандатних мажоритарних округах балотуватися в Раду будуть 3 220 кандидатів.

Раніше Факти ICTV публікували опитування, згідно з яким в Раду проходять шість партій.

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