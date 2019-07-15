НАК Нафтогаз України знизила ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО у липні на 648 грн або на 11,7%.

Ціна газу визначена на рівні 4 905,67 грн за тис. кубометрів (без врахування ПДВ та транспортних витрат).

– Кінцева ціна газу в регіонах України залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну, – йдеться в повідомленні.

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Нова ціна розрахована відповідно до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019.

Нагадаємо, суд визнав незаконним підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році.

Джерело: Нафтогаз

Газ для населення у липні подешевшав

