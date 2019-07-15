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Факти / Україна / Політика

Округ 107 може стати гарячою точкою в день виборів

У мажоритарному окрузі № 107 з центром у Лисичанську в межах позачергових парламентських виборів загострюється ситуація.

Округ 107 може стати гарячою точкою в день виборів

Проти лідера виборчих перегонів, народного депутата Сергія Рибалки, конкуренти використовують весь арсенал сірих і чорних виборчих технологій. Про це заявив народний депутат України Ігор Попов.

За його словами, ймовірно, що корупційні клани готують серйозні провокації як напередодні, так і в день виборів, а також дуже вірогідні спроби фальсифікацій. У Лисичанськ автобусами та потягами звозять кримінальні елементи з сусідніх регіонів, насамперед – з Донецької області. Ці дані підтверджують співробітники поліції.

– Місцеві та київські групи впливу звикли грабувати регіон і не хочуть допустити в Лисичанськ і околиці вітер змін. Саме тому вони бояться перемоги молодого, активного кандидата Сергія Рибалки, що працює для людей, – заявив Попов.

За словами народного депутата, щоб заплутати виборців, опоненти зареєстрували трьох фальшивих кандидатів-клонів з прізвищем Рибалка, одного кандидата з прізвищем Зеленський і ще кількох технічних кандидатів для махінацій в комісіях.

Читайте: На виборах до Ради зареєструвався 161 кандидат-клон

Крім цього, в окрузі системно роздається цукор під час агітації за одного з кандидатів.

– Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що одразу ж половину цього цукру виборці міняють на самогон. Фактично кандидат споює виборців, – говорить Попов.

Крім цього, найняті тітушки намагаються роздавати фальшиві газети та листівки з наклепами на кандидата Рибалку. Ігор Попов повідомив, що за фактами реєстрації кандидатів-клонів і за фактом поширення фальшивих газет і листівок поліція вже відкрила кримінальні провадження.

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Округ 107 може стати гарячою точкою в день виборів / 2 фотографии

Найнебезпечніше, на думку народного депутата, те, що в Лисичанськ завозять все більше кримінальних і асоціальних елементів з інших міст і областей, переважно – з Донецької. Бандити намагаються залякувати агітаторів і волонтерів команди Рибалки, а також учасників масових заходів, повідомив Попов. На його думку, тітушки можуть бути використані для зриву голосування на низці дільниць.

Нагадаємо, раніше ми публікували список всіх кандидатів у народні депутати на мажоритарних округах.

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