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Факти / Україна

Погода в Україні на 15 липня (КАРТА)

У понеділок, 15 липня, на більшій частині території України очікуються дощі та грози. Загалом погода буде прохолодною.

погода

15 липня у північних, більшості західних та центральних областей, вдень також місцями у південній частині короткочасні дощі, місцями грози, а у північних, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях місцями значні дощі.

Лише у східних областях синоптики не прогнозують дощі.

Температура вночі становитиме +10 – +15°, на узбережжі морів до +18°, а вдень у західних, північних та Вінницькій областях очікується +19 – +24°, на решті території +25 – +28°. На високогір’ї Карпат вночі +6 – +11 °, вдень +9 – +14°.

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У Києві також очікується дощова погода. Вночі, за прогнозом синоптиків, буде +13 – +15°, а вдень температура підніметься до +19 – +21°.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на тиждень.

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