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Факти / Україна / Політика

Представникам Голосу погрожують фізичною розправою – Вакарчук

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук повідомив про погрози представникам його партії.

Представникам Голосу погрожують фізичною розправою – Вакарчук

Святослав Вакарчук повідомив про те, що представники політичної партії Голос піддаються систематичним атакам з боку політичних конкурентів і отримують погрози щодо фізичної розправи.

Святослав Вакарчук зазначив, що використовується фальшива соціологія та фабрикуються заяви партії. Також конкуренти атакують сайт партії Голос  і зламують сторінки в соціальних мережах.

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За словами лідера Голосу, використовується також неправдивий піар про політичну спроможність або неспроможність.

Так, на Західній Україні виборцям почали масово приходити  смс-повідомлення про те, що Голос начебто не проходить до Верховної Ради.

Я не є слідчим і суддею – я не можу стверджувати, хто це точно робить. Але я думаю, ви всі знаєте, хто полюбляє масові розсилки, і кому що посилає… Я хочу звернутися до тих, хто це робить: те, що ви нас боїтеся, навіть так очевидно, – зазначив Святослав Вакарчук.

Він також додав, що на сході Україні представники Голосу мають справу з протидією проросійських сил, які хочуть дискредитувати політсилу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Святослав Вакарчук пропонує садити до 15 років за сепаратні переговори з РФ.

Джерело: Укрінформ

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