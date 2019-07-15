Лідер партії Голос Святослав Вакарчук повідомив про погрози представникам його партії.
Святослав Вакарчук повідомив про те, що представники політичної партії Голос піддаються систематичним атакам з боку політичних конкурентів і отримують погрози щодо фізичної розправи.
Святослав Вакарчук зазначив, що використовується фальшива соціологія та фабрикуються заяви партії. Також конкуренти атакують сайт партії Голос і зламують сторінки в соціальних мережах.
Читайте: ЄС, НАТО і звільнення Донбасу: програма партії Вакарчука Голос
За словами лідера Голосу, використовується також неправдивий піар про політичну спроможність або неспроможність.
Так, на Західній Україні виборцям почали масово приходити смс-повідомлення про те, що Голос начебто не проходить до Верховної Ради.
Я не є слідчим і суддею – я не можу стверджувати, хто це точно робить. Але я думаю, ви всі знаєте, хто полюбляє масові розсилки, і кому що посилає… Я хочу звернутися до тих, хто це робить: те, що ви нас боїтеся, навіть так очевидно, – зазначив Святослав Вакарчук.
Він також додав, що на сході Україні представники Голосу мають справу з протидією проросійських сил, які хочуть дискредитувати політсилу.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Святослав Вакарчук пропонує садити до 15 років за сепаратні переговори з РФ.