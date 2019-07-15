Верховна Рада 8-го скликання закрила своє останнє засідання на мажорній ноті. В останній робочий тиждень нардепи суттєво посилили відповідальність за злочини проти дітей, ухваливши закон про хімічну кастрацію педофілів.

А також прийняли новий виборчий кодекс – з відкритими списками і без скандальної мажоритарки. Щоправда дався він депутатам нелегко, спікер ставив його на голосування аж 17 разів. Але ще не факт, що він діятиме на наступних парламентських виборах. Бо раптом вони знову будуть дочасними, тоді як кодекс має запрацювати лише через чотири роки.

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Та й чи запрацюють нові виборчі правила взагалі. У команді Зе вже сумніваються: чи варто президенту підписувати закон, враховуючи як він ухвалювався. До того ж, у них є свій законопроект, де крім пропорційної моделі виборів з відкритими списками пропонується ще й норма про відкликання депутатів. Але то вже залежатиме від нового скликання Ради, яке поки обирається за старою системою.

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Втім, попри діючу мажоритарку, яка дає перевагу тим, хто роками підгодовував округи, фахівці все ж очікують сюрпризів на виборах. Через участь у них відомих спортсменів, журналістів та шоуменів.

Та й як не згадати про цілу армію популярних артистів, яка повним ходом мандрує країною у виборчих турах, як от Іво Бобул або Олег Винник.

А цього тижня до них долучилася ще й співачка Аліна Гросу. На цих виборах вона підтримує свого батька Михайла, який балотується в Чернівецькій області. Тоді як на минулих агітувала за маму, яка йшла по одному з київських округів.

В останні тижні масово пішли у народ і політичні важковаговики. Адже на кону – кожен голос і якщо з фаворитами перегонів все біль-менш зрозуміло, то хто стане третім у забігу – між партіями точиться справжня битва. На бронзу згідно з рейтингами соціологів претендують одразу три політсили – Батьківщина, Голос та ЄС.

У Голосі заявляють про маніпуляції з рейтингами, які застосовують проти їхньої партії опоненти. Та попри це, розраховують на чисельну фракцію в новому парламенті. А от Батьківщина розраховує отримати золоту акцію в Раді і навіть претендує на посаду прем’єра, головне – вдало фінішувати.

Ну і оскільки виборча кампанія добігає кінця, фахівці почали гадати хто може очолити уряд. Серед претендентів називають і Айвараса Абромавічуса, і голову Нафтогазу Андрія Коболєва, і лідера Батьківщини Юлію Тимошенко. Є й несподівані та маловідомі персони, як то Владислав Рашкован, заступник виконавчого директора МВФ від України. Але найвірогіднішим кандидатом вважають секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Данилюк начебто й сам хоче очолити уряд, до того ж, вже їздив на оглядини в США. Втім, якщо прем’єр буде від Слуги народу, то спікер за традицією від партнерів по коаліції, партії Голос або Батьківщини. Серед претендентів у ЗМІ з’явилося прізвище заступника Вакарчука Ярослава Юрчишина, хоча сам він це назвав чутками. Натомість, пропонує на цю посаду свого колегу – шоумена Сергія Притулу.

Але розглядається й інший варіант, коли прем’єр-міністром стає лідер Голосу Святослав Вакарчук, а посаду спікера отримує партія Слуга народу. А втім, хто ким буде або не буде – залежатиме від результату виборів і від того, якою буде парламентська коаліція.

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