PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Путін вийшов на 1,5 години: Порошенко про підготовку Мінських домовленостей

П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що під час підготовки Мінських домовленостей президент РФ Володимир Путін покинув приміщення.

Петро Порошенко

П’ятий президент України Петро Порошенко розповів про підготовку Мінських домовленостей і те, як оцінює роботу антикорупційних органів.

Порошенко заявив, що не може точно сказати, чи пішов Путін спати, коли велася робота над Мінськими домовленостями, але його півтори години не було у приміщенні, де готували документ.

– Він на півтори години покинув приміщення де ми готували документ який потім був названий Мінські домовленості, Путіна не було… Ні я, ні Ангела Меркель не спали. Це я стверджую. Трохи сплющив очі Франсуа Олланд, дійсно тому що він не брав безпосередньої участі у складанні тексту, – сказав п’ятий президент.

Читайте: Порошенко пояснив позицію щодо блокади ОРДЛО

Порошенко також розповів, що під час його президентства були створені усі умови, аби антикорупційні органи працювали незалежно від глави держави і продемонстрували ефективність.

– Якщо ви запитаєте мене – чи задоволений я цією роботою. Моя позиція тверда – я точно не задоволений, – сказав він.

До слова, Петро Порошенко вважає, що захоплених у полон українських моряків РФ може повернути до 21 липня.

Відео: Вікна-новини

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

До 21 липня 90% Путін поверне українських моряків – Порошенко
5 фактів про партію Порошенка Європейська солідарність
Мені пропонували очолити БПП: Гройсман розповів, чому самостійно йде на вибори
Зеленський 67%, Вакарчук 25%: кому довіряють українці
Кожен третій пройшов праймеріз: хто у списку партії Європейська солідарність
Вибори у Раду: топ-50 кандидатів від Європейської Солідарності
Порошенко пояснив позицію щодо блокади ОРДЛО
Порошенко представив десятку партії Європейська солідарність
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка