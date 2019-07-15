П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що під час підготовки Мінських домовленостей президент РФ Володимир Путін покинув приміщення.

П’ятий президент України Петро Порошенко розповів про підготовку Мінських домовленостей і те, як оцінює роботу антикорупційних органів.

Порошенко заявив, що не може точно сказати, чи пішов Путін спати, коли велася робота над Мінськими домовленостями, але його півтори години не було у приміщенні, де готували документ.

– Він на півтори години покинув приміщення де ми готували документ який потім був названий Мінські домовленості, Путіна не було… Ні я, ні Ангела Меркель не спали. Це я стверджую. Трохи сплющив очі Франсуа Олланд, дійсно тому що він не брав безпосередньої участі у складанні тексту, – сказав п’ятий президент.

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Порошенко також розповів, що під час його президентства були створені усі умови, аби антикорупційні органи працювали незалежно від глави держави і продемонстрували ефективність.

– Якщо ви запитаєте мене – чи задоволений я цією роботою. Моя позиція тверда – я точно не задоволений, – сказав він.

До слова, Петро Порошенко вважає, що захоплених у полон українських моряків РФ може повернути до 21 липня.

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