Змішана виборча система передбачає, що до Верховної Ради обирають 50% народних депутатів за мажоритарними списками, а інші 50% – за закритими партійними (пропорційно).

На мажоритарних округах виборці голосують за одного кандидата з наданого переліку. До Верховної Ради проходить той, хто отримав більшість голосів у своєму окрузі.

Пропорційна система із закритими списками – це голосування за конкретну партію, проте виборець не знає, кому саме з депутатів він віддає перевагу.

Змішану виборчу систему в Україні запровадили за часів екс-президента Віктора Януковича.