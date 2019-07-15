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Факти / Україна

Світловідбивні жилети для школярів будуть готові до 1 вересня – Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що є достатньо часу для того, аби до 1 вересня виготовити світловідбивні жилети для школярів.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі програми Свобода слова на ICTV, відповідаючи на запитання члена партії Голос Сергія Притули, заявив, що світловідбивні жилети для школярів встигнуть виготовити до 1 вересня.

Притула зачитав пост члена ради Спілки українських підприємців. У ньому йшлося про те, що немає інформації про тендер і вимоги до жилетів, а тому за 1,5 місяці нереально встигнути виконати замовлення.

– Це був макет, ТЗ по якому буде виготовлено і виставлено на ProZorro… Мене фахівці проінформували, що достатньо термінів для того, аби зробити це (Виготовити світловідбивні жилети – Ред.) до 1 вересня, – сказав Гройсман.

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Гройсман додав, що цим питанням почали займатися іще у травні.

Нагадаємо, з 1 вересня 2019 року школярі 1-4 класів мають носити світловідбивні жилети коли на вулиці темно.

Джерело: Свобода слова

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