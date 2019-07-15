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Факти / Україна

Україна продовжила ембарго на російські товари

Україна продовжила ембарго на поставку товарів з Росії на 2020 рік.

Україна продовжила ембарго на російські товари

Україна продовжила дію заборони на постачання переліку товарів з Росії на 2020 рік.

Постанова № 605 від 5 липня оприлюднена на сайті Кабміну.

Читайте: Санкції проти Росії: які наслідки і до чого вони призведуть

Вперше ембарго було введено в кінці 2015 року в якості відповідних заходів на обмежувальні заходи з боку РФ.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів запровадив дзеркальні санкції і мита на деякі російські товари з 1 серпня.

Фото: Dreamstime

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