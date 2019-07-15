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Факти / Україна / Політика

Вибори до Ради: букмекери назвали фаворитів

Букмекери вважають, що найбільше голосів на парламентських виборах набере партія Слуга народу.

Вибори до Ради: букмекери назвали фаворитів

Букмекери оприлюднили нові ставки на дострокові вибори до Верховної Ради України.

За прогнозом однієї з найбільших українських букмекерських контор, лідером виборів є партія Слуга народу.

На те, що політсила набере більше 45,5%, приймаються ставки з коефіцієнтом 2,40, менше – 1,50.

  • Опозиційна платформа – За життя може набрати більше 12,5% голосів з ймовірністю 1,80, менше – коефіцієнт 1,91;
  • Європейська солідарність може набрати більше 7,5% голосів з імовірністю 1,57; менше – коефіцієнт 2,25;
  • Батьківщина може набрати більше 7,5% голосів з імовірністю 2,03, менше – коефіцієнт 1,70;
  • Голос – може набрати більше 7,5% голосів з імовірністю 2,40, менше – коефіцієнт – 1,50.
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Вибори до Ради: букмекери назвали фаворитів / 2 фотографии

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Раніше Факти ICTV публікували опитування, згідно з яким в Раду проходять шість партій.

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