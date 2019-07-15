Президент України Володимир Зеленський розповів про кортеж і прокоментував ДТП у Запорізькій області за участю мікроавтобуса держохорони.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що кортеж України – це президентське авто та авто охорони.

Іноді є ще третій автомобіль із супроводжуючими особами, членами команди, охороною. Всі вони зупиняються на світлофорах, стоять у заторах, ніхто не вмикає мигалок.

Мабуть, тому фейсбук-спільноті так важко вивчити питання. Президент – такий самий учасник руху, як і всі, – зауважив Володимир Зеленський.

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Президент також прокоментував ДТП у Запорізькій області за участю мікроавтобуса держохорони. Він зауважив, якщо працівники УДО, які їхали на мікроавтобусі до Києва, порушили правила та будуть визнані винуватцями ДТП, їх притягнуть до відповідальності.

Затори на Позняках Володимир Зеленський пояснив тим, що 11 липня був візит до Києва прем’єр-міністра Молдови Майї Санду.

Тому проїзд закордонного гостя супроводжувався згідно з дипломатичним протоколом і міжнародними зобов’язаннями України. Відповідно, рух за маршрутом був тимчасово обмежений.

І наостанок – про жовті браслети “з клубів”. На них – прізвища наших полонених моряків. Носитиму їх доти, поки не повернемо хлопців додому, – додав президент.

Нагадаємо, 14 липня мікроавтобус держохорони України потрапив у ДТП.