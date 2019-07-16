233 тис. українців змінили місце голосування на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.
Станом на 16 липня 233 347 громадян України вирішили скористатися можливістю тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах у Верховну Раду.
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Найчастіше змінювали місце голосування виборці, які зареєстровані в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, ЦВК відмовилася реєструвати 17 спостерігачів на парламентські вибори від ОБСЄ, які є громадянами Росії.
Джерело: Державний реєстр віборців
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