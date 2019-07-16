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Факти / Україна

233 тис. українців змінили місце голосування на виборах до Верховної Ради

233 тис. українців змінили місце голосування на позачергових виборах до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня.

Вибори 2019

Станом на 16 липня 233 347 громадян України вирішили скористатися можливістю тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах у Верховну Раду.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Найчастіше змінювали місце голосування виборці, які зареєстровані в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, ЦВК відмовилася реєструвати 17 спостерігачів на парламентські вибори від ОБСЄ, які є громадянами Росії.

Джерело: Державний реєстр віборців

Фото: Dreamstime

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