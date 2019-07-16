Міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію бізнесмена Дмитра Фірташа до США.

Австрія дозволила екстрадицію Дмитра Фірташа до США, однак видачу українця поки відтерміновано.

Дозвіл на видачу Фірташа видав міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер після консультацій із міністерством закордонних справ країни.

Питання подальшого доправлення олігарха до США наразі на розгляді Земельного суду Відня.

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Водночас, австрійські ЗМІ повідомляють про те, що захист Фірташа подав клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Через це видача українця відтерміновується до рішення суду щодо цього клопотання.

Нагадаємо, суд ЄС скасував санкції проти президента-втікача Віктора Януковича і його оточення.

Фото: dmitryfirtash.com