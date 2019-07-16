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Факти / Україна / Політика

До питання люстрації потрібно підходити з холодною головою – Вакарчук

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що до питання люстрації потрібно підходити обережно.

Святослав Вакарчук

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук в ефірі програми Свобода слова заявив, що до питання люстрації потрібно підходити з холодною головою, адже можна люструвати навіть самих себе.

– Я повністю підтримую те, що закон про люстрацію повинен бути і ми не дамо відмінити його або відмотати здобутки Майдану, – сказав Вакарчук.

Він додав, що ті особи, які відповідальні за війну, розв’язану Росією, більше не мають права обіймати державні посади.

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Вакарчук також заявив, що у владі 2014-2019 років справді були такі люди, яких потрібно посадити до в’язниці, а не просто люструвати.

Проте лідер партії Голос не вважає, що потрібно разом із зазначеними особами люструвати і тих, хто проводив дієві реформи.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, для чого президент Володимир Зеленський вніс закон про люстрацію до ВРУ.

Фото: Святослав Вакарчук

Джерело: Свобода слова

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